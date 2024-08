Brasileirão Sub-20: Palmeiras vence e avança em 1º; veja cruzamentos

O Palmeiras confirmou o favoritismo, derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 nesta quarta-feira (21) e avançou em primeiro lugar no Brasileirão Sub-20. O Verdão marcou com Thalys, João Victor e Allan. Henrique Silva descontou para a Raposa já no final a partida. Apesar da derrota em Santo André (SP), a equipe mineira também passou para as quartas de final, mas com a sexta melhor campanha.

Flamengo com time B

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Verdão somou 41 pontos em 19 rodadas (são 20 equipes, que se enfrentam em turno único). Já o o Cruzeiro fechou a primeira fase com 32 pontos. O segundo lugar na primeira fase do BR Sub-20 ficou com o Flamengo. O Rubro-Negro, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Internacional, no Rio. O Colorado abriu 2 a 0, com gols de Alexsandro e Gabriel Amaral, mas o Rubro-Negro buscou o empate graças aos tentos de Luis Aucélio e Germano. O Inter está eliminado.