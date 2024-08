Braga x Rapid Wien: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam no playoff da Liga Europa, a segunda maior competição de clubes do futebol europeu

O último mata-mata antes da primeira fase da Liga Europa começa a ser disputado nesta quinta-feira (22). Em Portugal, o Braga recebe o Rapid Wien, da Áustria, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do playoff da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Como chega o Braga

Após vitórias difíceis contra Servette e Boavista, Carlos Carvalhal, que assumiu o comando após a rápida saída de Daniel Sousa, enfrenta seu maior desafio no início da temporada, que pode garantir uma vaga na Liga Europa.

No entanto, o time terá que superar alguns desfalques para este primeiro duelo decisivo no playoff. Moutinho, Paulo Oliveira e Niakaté, todos lesionados, estão fora da partida. Além disso, Banza, com questões disciplinares, também será ausência. Por fim, o goleiro Matheus, que se recupera de lesão, aparece como dúvida.