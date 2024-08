Botafogo vai ao Allianz Parque para manter escrita que dura 16 anos

Além da vantagem do empate, Glorioso tem estatística favorável para voltar ao Rio com a vaga nas quartas de final da Libertadores. Saiba qual!

O apego à superstição pode minimizar a ansiedade do alvinegro. Enquanto conta os segundos para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o torcedor do Botafogo reúne mais um argumento para acreditar no final feliz. Afinal, o “ganhou, passou” é a tônica das fases eliminatórias do Mais Tradicional nos últimos 16 anos. O Jogada10, na sequência, explica.

A questão é simples. Levando em consideração torneios nacionais e internacionais, neste período de bem mais do que uma década, o Botafogo, sempre que venceu, em casa, o jogo de ida do mata-mata, avançou. Na semana passada, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso meteu 2 a 1 no Palmeiras. É, então, para deixar animado ou não? Agora, a Estrela Solitária vai a São Paulo com a vantagem do empate e com a tendência histórica na bagagem.

A última vez, aliás, que o Fogão não repetiu esta propensão foi em maio de 2008. Naquela ocasião, o time carioca venceu o Corinthians por 2 a 1, no antigo Engenhão, pelo primeiro encontro da semifinal da Copa do Brasil. Na volta, porém, os paulistas repetiram o placar e levaram a melhor nos pênaltis. De lá para cá, são 12 eliminatórias com sucesso absoluto do Alvinegro.