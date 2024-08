Botafogo, no limite, elimina o Palmeiras da Libertadores

O Botafogo fez de tudo para repetir 2023 e entregar a classificação para as quartas de final para o Palmeiras: 2 a 0, nesta quarta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, jogando um futebol encantador. 4 a 1 no placar agregado. Mas, a partir dos 40 minutos, deitou sobre a vantagem, permitiu o 2 a 2 e, se não fosse o VAR, perderia por 3 a 2, sendo obrigado a se recuperar, emocionalmente, nos pênaltis O Mais Tradicional está nas quartas, onde aguarda o vencedor de São Paulo e Nacional-URU. Nesta quinta (22), de camarote, os cariocas vão conhecer o adversário. Depois de um a 0 a 0, em Montevidéu, quem vence passa. Mas que a quase pipocada sirva de lição!

Botafogo acerta a trave. Palmeiras cresce e amassa

Quem começou com tudo foi o Botafogo. O time alvinegro não tomou conhecimento do estádio adversário. Assim, logo de cara, Savarino acertou o míssil na trave. Até os 15 minutos, o time de Artur Jorge permaneceu com a marcação adiantada e trocando passes no ataque. Depois, no entanto, só deu Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira cresceu, passou a explorar o lado direito do ataque e teve suas chances. Na melhor delas, López, atrás de Bastos, cabeceou para fora, com John já batido no lance. A primeira etapa terminou com um domínio amplo do Verdão.

Que segundo tempo!

Após sofrer na primeira etapa, o Botafogo recebeu mais alguns ataques aéreos do Palmeiras e voltou a jogar. Resultado: desta vez, de forma letal. Martins, o substituto de Luiz Henrique, preparou para Savarino, que entre receber o pênalti e insistir na jogada, passou para o lado. Jesus completou. Galera visitante em êxtase. A alegria aumentou quando o mesmo Martins achou novamente Savarino, que encheu o pé para ampliar a vantagem do alvinegro. O Verdão, por sua vez, empilhava atacantes. No fim, chegou a ressuscitar com gols de Rony e López. Gómez chegou a fazer o terceiro. Haja coração! Pensa que acabou. Nada. No último minuto, Menino ainda certou a trave.