Botafogo anuncia contratação de promessa do futebol francês

Mohamed El Arouch chega ao clube com contrato definitivo de duas temporadas. Meia fez quase toda sua carreira no Lyon

Mais um reforço! O Botafogo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (21), a contratação do meia Mohamed El Arouch, de apenas 20 anos. O jogador francês assinou com o clube carioca em definitivo por duas temporadas, ou seja, até junho de 2026. Promessa do Lyon, ele fez quase toda sua carreira na equipe gaulesa.

Lyon e Botafogo estão sob o mesmo guarda-chuva da holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. Dessa forma, o francês chega em uma espécie de “intercâmbio”. O jogador é meia de origem, mas também pode atuar como segundo volante e como ponta-esquerda.

O meia já estava no Rio de Janeiro desde o início do mês e já havia sido integrado ao elenco. No entanto, ainda aguardava a assinatura oficial para ser apresentado.