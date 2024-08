Belgrano x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico precisa de um simples empate para seguir na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Furacão encara o Belgrano, às 19h, pelo jogo de volta das oitavas da competição. No primeiro jogo, a equipe brasileira venceu por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba.

Como chega o Belgrano

A equipe argentina optou por descansar alguns de seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Argentino, o que resultou em uma derrota por 1 a 0 para o Huracán. Para ficar de olho: Franco Jara, que será titular na partida. Com 10 gols marcados na temporada, ele é a maior aposta ofensiva da equipe para decisão.

Entretanto, o técnico não poderá contar com o chileno Matías Marín, que sofreu lesão no pé e retorna na próxima semana. Matias Daniele (lesão no joelho), Lucas Passerini (lesão no ligamento cruzado) e Ulises Sánchez (lesão no ligamento cruzado), afinal, são os demais desfalques do Belgrano.