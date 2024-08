Bayern parabeniza Vasco pelo aniversário de 126 anos

Na publicação, o clube começa com “Hoje tem festa na Barriera”. Em seguida, acrescentou: “Da Colina à Baviera, estamos conectados pela magia de Philippe Coutinho, ídolo cruzmaltino e eterno camisa 10 do Bayern”. Por fim: “Parabéns pelos 126 anos de história, Vasco da Gama”.

Bayer de Munique parabenizou, nesta quarta-feira, o Vasco pelos 126 anos de história do clube. O clube se aproximou do Cruz-Maltino por conta da contratação de Coutinho, que já atuou pelo time alemão na temporada 2019/2020.

Coutinho pelo Bayern

No futebol alemão, Philippe Coutinho chegou em uma temporada vitoriosa, conquistando uma Tríplice Coroa. Mas apesar de entrar bem nas partidas e entregar números, não conseguiu conquistar a vaga de titular. Philippe Coutinho disputou 38 partidas pelo Bayern, marcando 11 gols e dando nove assistências. Sua principal partida talvez tenha sido a semifinal da Champions League contra o Barcelona, quando marcou dois gols.

Ao fim da temporada, o presidente do Bayern, aliás, agradeceu pela passagem do jogador, que retornou ao Barcelona em 2020.

“Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com a sua criatividade e excelente técnica deu um impulso ao nosso jogo nesta temporada na qual conquistamos a Tríplice Coroa”, afirmou o presidente do conselho de administração do clube, Karl-Heinz Rummenigge.