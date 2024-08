Antony faz postagem após conclusão de caso sobre agressão

A postagem foi feita no story do perfil pessoal do ex-São Paulo no Instagram.

O atacante Antony, do Manchester United, fez uma publicação em uma rede social após ser absolvido de uma investigação sobre agressão contra sua ex , Gabi Cavallin. Nesta quarta-feira (21), o jogador usou uma passagem bíblica como agradecimento sobre a conclusão do caso.

“Nenhuma arma forjada contra ti prosperará”, compartilhou o jogador, que também escreveu a mensagem “Deus é justo” na publicação.

Na última terça-feira (20), a defesa do jogador emitiu uma nota onde declarou sempre ter acreditado nas investigações e na comprovação da inocência de Antony. As autoridades concluíram o caso no início da semana, sem o indiciamento de Antony.

Os advogados de Gabi também se manifestaram por meio de nota. Porém, declararam o recebimento da decisão com surpresa e acrescentaram que o jogador do United dificultou as investigações. Além disso, afirmaram que as provas não deixam dúvidas de que a DJ foi vítima, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, de agressões físicas e psicológicas, e que aguardam pronunciamento do Ministério Público.