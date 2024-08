Affair de Bellingham recebe chuva de elogios após fotos

Vivendo um romance 'secreto' com Bellingham, astro do Real Madrid, Laura Celia faz sucesso nas redes sociais

Laura Celia, apontada como affair de Jude Bellingham, astro do Real Madrid, voltou a causar nas redes sociais. A holandesa de 25 anos publicou fotos de vestido e recebeu uma chuva de elogios em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a modelo aparece caminhando com um vestido predominantemente preto, com a base na cor branca. Além disso, os registros também contam com fotos dela usando outro look, desta vez mais à vontade, de short e uma camisa que destaca sua boa forma.