Young Boys x Galatasaray: escalações e onde assistir

Equipes se enfrentam no jogo de ida dos playoffs da Champions

A fase de liga da Champions está prestes a ser definida. Nesta quarta-feira (21) Young Boys e Galatasaray se enfrentam às 16h (de Brasília), na Suíça, pelo jogo de ida dos playoffs da principal competição de clubes do planeta. Este é o último mata-mata antes da classificação para o torneio. Além disso, o duelo de volta entre as equipes, que definirá o classificado, acontece na próxima terça-feira (27), no RAMS Park, em Istambul.

Como chega o Young Boys

Os suíços querem aproveitar a vantagem de jogar em casa para abrir vantagem sobre os turcos na briga por uma vaga na Champions.

O Young Boys garantiu vaga direta nos playoffs da Champions League por ter conquistado o título suíço na última temporada. Apesar de estar presente regularmente nas competições europeias, o time de Berna não teve um bom início na liga local, embora tenha goleado o modesto Printse-Nendaz por 10 a 0 na Copa da Suíça.