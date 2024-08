Wesley, do Flamengo, explica vídeo na rede social: ‘Iria ser minha despedida’

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, se posicionou sobre um vídeo que circula nas redes sociais, no qual parecia estar se despedindo do clube carioca. Ele estava em negociação com a Atalanta, da Itália, mas o negócio não ocorrerá mais.

O Flamengo, aliás, mudou os termos da negociação e queria liberar seu jogador apenas após o duelo contra o Bolívar, pela Libertadores, na altitude. O time carioca, afinal, sofre no momento com baixas importantes em seu elenco.

