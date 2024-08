Segurança de Messi, Yassine Chueko impressiona e quebra parede em treino

Yassine Chueko acompanha Messi durante seus passos nos EUA, seja em atuação pelo Inter Miami, seja em passeios com a família Crédito: Jogada 10

Segurança pessoal de Lionel Messi nos Estados Unidos, Yassine Chueko segue impressionando pelo seu vigor físico e força. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o americano aparece em uma sessão de treino onde quebra a parede da academia após um golpe em seu oponente. No vídeo, publicado na conta do guarda-costa em seu perfil, Chueko pratica movimentos com o brasileiro Luan Chileno. Na legenda da postagem, o americano fez uma brincadeira sobre o 'prejuízo' na parede.

“@luanchileno você deveria pagar o muro”. escreveu Chueko. Veja o momentos do segurança com Messi:

https://twitter.com/TheKomla_Adom/status/1694676575705252239 Esta não é a primeira vez que o segurança pessoal de Messi viraliza nas redes sociais. Anteriormente, em outro registro, desta vez com o ídolo argentino, Chueko aparece na beira do campo durante uma partida do Inter Miami, acompanhando cada passo do camisa 1o. Em outro registro, o guarda-costa surge ‘do nada’ em um passeio cotidiano do jogador.