Santos divulga relacionados para enfrentar o Guarani; reforço fora da lista

O técnico Fábio Carille também conta com a volta do lateral-direito JP Chermont e do atacante Willian Bigode. O defensor está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o experiente avançado retorna de suspensão automática.

Quem não foi relacionado foi o novo reforço do Santos, Wendel Silva. Ele foi anunciado na última segunda-feira (19), porém ainda não teve sua situação regularizada. Assim, a tendência é que ele fique à disposição contra o Amazonas, no próximo sábado (24). Giuliano, ainda em recuperação de lesão, segue fora.

Carille relacionou 25 jogadores e, até momentos antes da partida, terá que cortar dois nomes. Afinal, precisa respeitar o limite de atletas no banco de reservas.