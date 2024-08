Santos busca resposta rápida para evitar nova crise no ano

Derrota para o Avaí, dentro da Vila, junto com a perda da liderança da Série B, faz com que Peixe ligue alerta para o restante da temporada

O Santos tomou um duro golpe no último final de semana, que mexeu com os ânimos da equipe. Afinal, o Peixe perdeu para o Avaí por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, e perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube tenta se blindar para evitar uma nova crise na temporada e recuperar o bom momento.

Afinal, o Santos vinha de uma sequência de dez jogos de invencibilidade, que foi interrompida com a derrota para o Avaí. No começo da Série B, o Peixe chegou a engatar cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. O período causou uma forte crise no clube, que chegou a ameaçar o trabalho de Fábio Carille e obrigou a diretoria a recalcular sua rota prevista no ano.