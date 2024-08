Rogel expõe principal motivo para acertar com o Inter: ’Quero voltar à seleção’

Em entrevista a uma rádio de seu país natal, o zagueiro do Colorado comenta sobre estilo de futebol no Brasil mesmo com pouco tempo no país Crédito: Jogada 10

O zagueiro Rogel tem apenas três jogos pelo Inter, mas apresenta rápida adaptação. Em entrevista à “Rádio 890”, do Uruguai, o defensor admitiu o principal motivo para decidir fechar com o Colorado. De acordo com ele, a proximidade com o seu país natal possibilita a possibilidade de voltar a atuar pela seleção celeste. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Gostaria de voltar à seleção e lutar por um lugar. A ideia de estar no Inter é também para ficar perto do radar da seleção”, confessou Rogel.

Ele ainda expôs que será pai pela primeira vez: o filho se chamará Paolo. Aliás, o fato que também influenciou que o zagueiro se reaproximasse da família. Inclusive, de acordo com o jogador, a decisão de ir para Porto Alegre foi tomada em conjunto com eles. Em seus primeiros dias na capital do Rio Grande do Sul, revelou que contou com o auxílio do seu compatriota, o goleiro Rochet. Especialmente na busca de facilitar e acelerar o processo de adaptação. Assim, demonstrou gratidão ao companheiro e ressaltou o carinho que o mesmo conquistou da torcida colorada. “O Chino (Rochet) é um fenômeno. A torcida gosta muito dele e tem muito respeito. Desde que cheguei, me ajudou em tudo. E nem tenho o que falar sobre a qualidade embaixo do gol”, detalhou o zagueiro.

Mesmo com pouco tempo no Brasil, Rogel comentou como é o estilo de futebol no país. “Há muito contra-ataque aqui e você deixa muito espaço para trás. Você tem de sentar, esperar por ajuda e não sair correndo. Existem jogadores muito rápidos”, finalizou. Chegada de Rogel ao Inter O defensor uruguaio chegou por empréstimo ao Colorado junto ao Hertha Berlin, da Alemanha, por um ano. Todas os seus três jogos pela equipe foram como titular e, para o próximo compromisso, diante do Cruzeiro, deve disputar a vaga na defesa. Principalmente com o retorno de Vitão, depois de insucesso na negociação entre o clube gaúcho para vendê-lo ao Real Betis, da Espanha.