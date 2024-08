Rodrygo reclama de trio Vini Jr, Mbappé e Bellingham no Real Madrid, mas apaga post

Atacante faz postagem falando que R merece atenção no clube espanhol, mas apaga publicação na sequência

Contudo, o jogador não atuou apenas em campo; ele também fez uma postagem em uma rede social, apagada em seguida. O recado era uma reclamação sobre o trio: Mbappé, Vini Jr e Bellingham. Rodrygo afirma que será necessário colocar o R de seu nome no trio.

O atacante Rodrygo agitou as redes sociais após o empate entre o Real Madrid e o Mallorca , na abertura do Campeonato Espanhol 2024/25, no último domingo (18). O atleta revelado no Santos marcou o gol do time merengue na partida.

“Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrygo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e mostrará seu valor nas diversas competições que disputaremos”, escreveu o jogador do Real Madrid, que apagou rapidamente a publicação.

No Real Madrid desde 2019, Rodrygo soma mais de 200 jogos pelo clube merengue, portanto, tem 55 gols e 37 assistências. Ele conquistou a Champions League nas temporadas de 2021/2022 e 2023/2024. O jogador também fez parte do elenco da Seleção Brasileira que disputou a última Copa do Mundo.

