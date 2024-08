Ramón Díaz ainda não conseguiu repetir uma escalação no Corinthians

A estratégia vem dando certo. O time conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil e saiu na frente para avançar de fase na Sul-Americana. Contudo, ainda não conseguiu engrenar no Brasileiro e segue na zona de rebaixamento.

Nos 11 jogos em que comandou o Corinthians, Ramón ainda não replicou a escalação. Foram jogadores e formações diferentes nas partidas válidas pelas três competições. O desempenho até aqui é de 50%, com três vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além disso, o comandante usou quase todo o elenco, com exceção dos goleiros reservas, além de Caetano, Kaike e Léo Maná.

Nas escalações, só um nome é praticamente certeza para o treinador: Hugo Souza. O goleiro, que chegou recentemente ao Parque São Jorge, atuou nas 11 partidas que o argentino esteve sob o comando do Timão.