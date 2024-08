Pedrinho é taxativo ao negar venda do Vasco a fundo árabe

O presidente do Vasco, Pedrinho, revelou a jornalistas na saída do sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (20), na CBF , que os rumores sobre uma possível venda da SAF ao Fundo de Investimento da Arábia Saudita não procedem.

O sorteio da Copa do Brasil colocou o Vasco frente ao Athletico, com o Cruz-Maltino jogando a primeira partida em casa. A data do jogo de ida deve ser na quinta-feira (29), com a decisão pela vaga no dia 12 de setembro.

