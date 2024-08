Patrocinador erra e anuncia Michael antes do Flamengo

Jogador está próximo de voltar ao Flamengo, mas ainda não foi anunciado oficialmente; patrocinador apagou o post Crédito: Jogada 10

Um patrocinador do Flamengo deu spoiler. No caso, a patrocinadora máster do clube, a PixBet, cometeu uma gafe e “anunciou” o retorno do atacante Michael ao clube carioca nas redes sociais na noite de terça-feira (19). A publicação, por sua vez, rapidamente foi excluída. No entanto, torcedores registraram a gafe com um print. A @pixbet anunciou o Michael antes do Flamengo kkkkk É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apagaram o post pic.twitter.com/8rmu1TOlTs

— BEST ᴳᴼᴬᵀ (@itsfischrr) August 19, 2024 Michael e Flamengo já estão de acordo. No entanto, o clube aguarda a liberação do Al Hilal para anunciar o retorno do jogador. O atacante virou prioridade do Rubro-Negro para contratação principalmente após o desfalque confirmado de Everton Cebolinha, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles e só retorna no próximo ano.