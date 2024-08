Palmeiras esvazia DM, mas segue com dúvidas sobre Dudu

O atacante Dudu não tem lesão, mas está em processo de recondicionamento físico desde que reclamou de dores na panturrilha, no dia 10 de agosto. Ele ficou dez meses parado, após uma grave lesão no joelho direito. Entretanto, nunca conseguiu voltar ao seu desempenho máximo.

Após ligar o alerta no meio da temporada com lesões importantes, o Palmeiras começou a ver seu departamento médico se esvaziar e conseguir respirar mais aliviado. Para o duelo contra o Botafogo , nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pela Libertadores, Abel Ferreira deve ter apenas dois desfalques: Bruno Rodrigues e Piquerez. Contudo, um nome ainda gera uma grande dúvida dentro do clube.

O camisa 7 era tratado como uma espécie de ”reforço” para a temporada. O seu retorno era aguardado por muitos que acreditavam no crescimento da equipe com a entrada do atacante no time titular. Contudo, Dudu pouco contribuiu dentro de campo. Ele, nitidamente, se mostrava em um ritmo abaixo dos seus companheiros.

Dudu chegou a engatar uma sequência como titular. Mas, desde o jogo de ida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, onde esteve no banco de reservas, não apareceu mais nos gramados. Segundo o Palmeiras, o jogador entrou no processo de recondicionamento físico para tentar atingir um nível melhor e poder contribuir com a equipe.

A tendência é que ele siga fora no duelo contra o Botafogo. Na reapresentação da equipe, o Palmeiras informou que o jogador segue em ”recondicionamento físico”. Contudo, com todos os atacantes à disposição, as oportunidades do camisa 7 devem ser cada vez mais raras.