Novorizontino bate Ituano e dorme na liderança da Série B

O Novorizontino derrotou por 1 a 0 o Ituano na noite desta terça-feira (20), no Estádio Jorge Ismael di Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Assim, vai dormir na liderança da competição. E, de quebra, o Tigre chegou 12 partidas de invencibilidade na Série B do Brasileiro.

A permanência do time aurinegro no topo da tabela, contudo, depende do complemento da 22ª rodada com jogos nesta quarta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante Lucca saiu do banco de reservas para assegurar o triunfo dos donos da casa com um gol de cabeça. O Galo, por outro lado, teve um gol de Thonny Anderson anulado. Ao fim do confronto, os visitantes reclamaram acintosamente com a arbitragem.