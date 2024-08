NFL Brasil: Anitta será atração do intervalo entre Eagles x Packers

Além da artista, a cantora Luísa Sonza também foi escolhida para se apresentar durante a primeira partida de futebol americano no país Crédito: Jogada 10

Está confirmado: Anitta será a atração do show do intervalo da primeira partida da NFL Brasil, no dia 6 de setembro. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira (20) nas redes sociais da liga esportiva. A cantora Luísa Sonza também se apresentará no evento para cantar o hino nacional brasileiro. “Assumindo o palco no intervalo do NFL São Paulo Game 2024… Anitta”, confirmou a liga em suas redes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida entre Philadelphia Eagles e Gren Bay Packers está marcada para o dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O evento ainda contará com a NFL Experience, um espaço gratuito no parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo.

Apresentação de Anitta e Luísa Sonza A cantora Luísa Sonza abre as apresentações do dia com o hino nacional brasileiro, no início do jogo. A artista celebrou sua presença em um evento ”tão emblemático” para o país e definiu a apresentação como uma grande conquista na carreira. “Fico muito lisonjeada de cantar o hino do nosso país em um evento tão emblemático e que chega pela primeira vez ao Brasil. Com certeza, essa é mais uma conquista na minha carreira e me orgulha demais”, disse Luísa. Anitta, por sua vez, figura como artista principal do evento e sua apresentação está marcada para o intervalo da partida. Semelhante ao que ocorre no Super Bowl – jogo anual do campeonato da National Football League, que decide o campeão da temporada.