MP autoriza organizada do Palmeiras a ir para jogo da Libertadores

Mancha Verde estava proibida de entrar no Allianz por um mês, mas decisão faz com que torcida esteja empurrando o Verdão contra o Botafogo

A principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, recebeu uma autorização do Ministério Público para entrar caracterizada no jogo desta quarta-feira (21), contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

O mesmo Ministério Público havia proibido a entrada da Mancha Verde nos estádios no estado de São Paulo por um mês. O motivo seria uma briga entre torcidas de Palmeiras e Flamengo após o duelo no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. A decisão está valendo desde a última semana.