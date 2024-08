Morando juntos? Gabriely faz nova publicação com Endrick na Espanha

A modelo se mantém ao lado do namorado em Madrid mesmo em meio às polêmicas com a família do jogador do Real Madrid Crédito: Jogada 10

Dizem por ai que casal que treina junto, cresce junto. Se for isso mesmo, então Endrick e Gabriely Miranda estão no caminho certo. A modelo compartilhou nesta terça-feira (20) um registro dos dois na academia da residência do atleta, em Madrid. A modelo ainda não esclareceu se vai morar na Espanha com o amado, mas tem acompanhado Endrick nesse início de ciclo no Real Madrid. Gabriely esteve presente na apresentação do brasileiro no Santiago Bernabeu e, desde então, não desgrudou do namorado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Você merece tudo isso, amor! Jesus te ama muito”, escreveu Gabriely quando Endrick se apresentou no Real Madrid.

Publicação da modelo Polêmicas do namoro com Endrick Uma festa de despedida no Brasil e a permanência na Espanha fortificam os rumores de que Gabriely deve mesmo acompanhar Endrick na mudança para Madrid. Para tomar essa decisão, no entanto, a modelo precisou superar a forte resistência da família do jogador. Rumores sobre a conturbada relação entre Gabriely e Cíntia, mãe de Endrick, tomam conta da web desde a participação do jogador no programa ‘Conversa com Bial’, da Globo. Mas o climão entre elas vem de antes. No início do namoro com o atleta, a modelo falou sobre o possível impacto da mudança para Madrid no relacionamento.