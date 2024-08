Ministério Público acusa envolvimento do PCC com empresas famosas na administração da carreira de jogadores

As apurações de crime, até o momento, não possuem relação com jogadores, clubes e dirigentes. Mesmo assim, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) investiga se a origem do capital para a transferência de atletas foi o tráfico de drogas. Gritzbach firmou um acordo de delação em que detalha a atuação do empresário de futebol Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, da Lion Soccer Sports. O profissional ainda teria participação em outra agência, a UJ Football Talent.

Investigações do Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo indicam envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) com agentes de jogadores . Isso porque o órgão tem em sua posse mensagens, contratos e depoimentos do empresário Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos. Com isso, ele acusa empresas responsáveis pela gestão da carreira de atletas de participar de lavagem de dinheiro da facção criminosa.

Outro agente com envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro que o delator cita é Rafael Maeda Pires, o Japa do PCC. A teoria é que ele foi voz ativa nas decisões cotidianas da FFP Agency Ltda, do representante Felipe D’Emílio Paiva, antes de ser vítima de assassinato no ano passado. Ao ser questionada, a FFP afirmou não ter conhecimento da delação e a Lion não foi encontrada.

Agências conhecidas são suspeitas de envolvimento na lavagem de dinheiro

As três agências que são alvos de apuração são conhecidas no mundo do futebol. Afinal, contam com jogadores de grandes clubes do Brasil e do mundo como seus clientes ou que já foram. Alguns exemplos são Emerson Royal (atualmente no Milan), Eder Militão, (Real Madrid), Bremer (Juventus), Du Queiroz (ex-Corinthians e agora no Grêmio) e Igor Formiga (também ex-Corinthians e agora defendendo o Novorizontino).

São citados ainda na investigação do MP Gustavo Scarpa (Atlético-MG), Felipe Negrucci e Caio Matheus (ambos da base do São Paulo), Marcio Bambu (aposentado), Guilherme Biro (Corinthians) e Murillo (ex-zagueiro do time do Parque São Jorge e hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra). O empresário delator, Gritzbach, encontra-se no centro de uma das principais apurações que realizaram até os dias atuais a respeito da lavagem de dinheiro. Especialmente envolvendo o tráfico de drogas em São Paulo. Como também outros negócios da facção paulista, que fica na região do Tatuapé, no bairro da Zona Leste.