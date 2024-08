Michael tem data prevista para chegar ao Rio para assinar com Flamengo

O Flamengo está próximo de repatriar Michael como primeiro reforço desta janela de transferências. A expectativa, aliás, prevê que o atleta consiga a liberação do Al-Hilal nesta terça-feira (20) e desembarque no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (22). O Rubro-Negro já considera a possível rescisão e prepara um valor em luvas para pagar ao atacante, que chegará ao clube sem custos.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou recentemente que há um acordo entre clube e Michael. Nesse sentido, resta apenas a liberação antecipada do Al-Hilal, que precisa abrir uma vaga de estrangeiro no elenco para inscrever Neymar. O vínculo entre o atacante e o clube saudita tem vigência até janeiro e ele pode, portanto, assinar pré-contrato com qualquer equipe neste momento.

O empresário de Michael, Eduardo Maluf, está em Riade para resolver a situação e se reuniu com os árabes na noite da última segunda (19). Apesar do saldo do encontro ter sido positivo, ainda restam alguns ajustes na rescisão com os sauditas. Como, por exemplo, os valores que o brasileiro tem a receber até o fim do contrato – ou seja, janeiro.