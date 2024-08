Marcos Acuña chega a Argentina para assinar com o River Plate

Antes do acerto junto ao Millonario, o atleta que integrou o plantel nos quatro títulos recentes da seleção argentina (duas edições de Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo) tinha contrato até junho de 2025 com o Sevilla. Por isso, o River pagou quantia próxima a cinco milhões de euros (R$ 30 milhões, na atual cotação) como taxa de transferência.

Outro ponto que colaborou para as negociações foi a situação financeira vivida pela representação espanhola. Isso porque, com a ideia de reduzir custos, o Sevilla viu com bons olhos o interesse do clube sul-americano como forma de se livrar de um dos salários mais altos do plantel.

Carreira

Com formação no Ferro Carril, Acuña passou com destaque pelo Racing antes de, em 2017, rumar ao Velho Continente. Lá, defendeu apenas as camisas de Sporting (2017 a 2020) e Sevilla. No clube português, foram 135 partidas onde marcou nove gols, deu 25 assistências e conquistou três títulos: duas edições da Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Já na Espanha, atuou em 149 oportunidades com seis tentos, 16 passes para gol e um título: o da Liga Europa.