Mano elogia superioridade do Fluminense e analisa fase de quartas na Libertadores

O Fluminense avançou de fase na Libertadores ao eliminar o Grêmio em jogo no Estádio do Maracanã. Após vencer no tempo normal por 2 a 1, precisou das penalidades máximas e das defesas de Fábio para chegar às quartas de final.

Desse modo, o técnico Mano Menezes elogiou a frieza do Fluminense durante as penalidades e também aproveitou para destacar o desempenho do Grêmio, comandado por Renato Gaúcho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Jogamos contra um grande adversário. É senso comum que o Grêmio tem uma equipe bastante forte, que não jogou no final de semana. Todos esses jogadores ficaram descansando exatamente para jogar contra a gente. Em função do que herdamos, não podemos fazer isso. No Campeonato Brasileiro, tivemos que jogar com o melhor que temos sempre, para recuperar uma situação que vem lá de trás. Fizemos o 2 a 0 merecidamente. Fomos melhores do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Mas do outro lado tinha uma equipe forte. Tivemos algumas dificuldades e não aproveitamos os contra-ataques”, disse Mano Menezes ao final do jogo.