James Rodríguez perto de fechar com o River Plate

James Rodríguez deve permanecer na América do Sul. De acordo com informações da imprensa argentina, o meia, de 33 anos, está próximo de se juntar ao River Plate. O colombiano está sem clube desde que rescindiu contrato com o São Paulo após ficar com o vice da Copa América 2024.

O River Plate ganhou destaque no mercado desde o retorno do técnico Marcelo Gallardo, que já atraiu reforços como Marcos Acuña e Germán Pezzella, campeões do mundo em 2022. Além disso, o clube argentino quer melhorar o elenco pensando na possibilidade do estádio Monumental de Núñez, casa do River, ser o palco da final da Libertadores 2024.

Ao mesmo tempo, Gallardo também está de olho em Miguel Almirón, ponta-direita do Newcastle, que tem perdido espaço no clube inglês. O treinador já teria conversado com o paraguaio, mas a negociação é vista como complicada.