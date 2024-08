Guarani x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Guarani nesta quarta-feira (21), às 19h, no Brinco de Ouro, pela 22° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de derrota para o Avaí dentro de casa e perdeu a liderança da competição. Assim, busca uma resposta rápida para reagir. Já o Bugre é o lanterna da competição, com apenas 17 pontos, mas deu sinais de reação ao golear a Chapecoense, fora de casa, em sua última partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Guarani

O Bugre não terá seu goleiro titular para o duelo no Brinco de Ouro. Isso porque Vladmir está emprestado ao Guarani pelo Santos e, se for atuar, o time de Campinas terá que pagar uma multa de R$500 mil. Assim, a tendência é que Douglas Borges assuma a meta e comece a partida. Em contrapartida, o técnico Allan Aal terá a volta do zagueiro Matheus Salustiano e do meia Luan Dias que cumpriram suspensão automática e estão de volta para a lista de relacionados.