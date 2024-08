Fortaleza x Rosário Central: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza encara o Rosário Central nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Assim, quem vencer fica com a vaga nas quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para as penalidades máximas.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici deve ter o mesmo desfalque das últimas partidas. Afinal, Lucero e Calebe seguem no departamento médico e ainda são baixas para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Marinho, que saiu lesionado na Argentina, também deve ser baixa no Castelão. Assim, a dupla de ataque segue sendo conduzida por Breno Lopes e Renato Kayzer. Já na defesa, a dúvida está na lateral-direita, já que Brítez e Tinga brigam por uma vaga no time titular.

Como chega o Rosário Central

O técnico Matías Lequi entrou com time reserva no duelo contra o Independiente pelo Campeonato Argentino. Assim, terá sua força máxima descansada para o duelo no Brasil. Contudo, a grande perda no jogo foi do atacante Augustín Módica. Afinal, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco externo do joelho e deve perder o restante da temporada. Além disso, seu substituto, Marco Rubén, também está machucado e está fora do embate.

FORTALEZA X ROSÁRIO CENTRAL

Copa Sul Americana/Oitavas de final/Volta

Data e horário: 21/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

ROSÁRIO CENTRAL: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ibarra, Martinez e Lovrera; Campaz, Gómez e Enzo Copetti. Técnico: Matías Lequi.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kusevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Renato Kayser.Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)