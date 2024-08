Fluminense x São Paulo (Sub-20): onde assistir e escalações

Moleques de Xerém e Garotos de Cotia duelam, nesta quarta-feira, às 15h, no Vale das Laranjeiras, pela última rodada do Brasileirão Sub-20

Com o empate diante do Internacional, na quinta-feira passada, o Fluminense, aliás, chegou à marca de sete jogos sem perder, igualando o Cruzeiro como clube que por mais tempo defendeu sua invencibilidade na competição.

Em duelo de tricolores, Fluminense e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira, às 15h, pela 19ª e última rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo será no Estádio do Vale das Laranjeiras, em Xerém. O tricolor carioca precisa de apenas um empate para conquistar a classificação às quartas da competição. O tricolor paulista, aliás, não tem mais chances de avançar.

A sequência de resultados positivos do Tricolor, aliás, vem desde a 12ª rodada, quando empatou com o Ceará, e inclui triunfos contra Grêmio e Corinthians, além do líder Palmeiras. Primeiro clube do G-8, o Flu conquistou, em um período de um mês e meio, 19 dos 28 pontos que possui.

Como chega o São Paulo

Do outro lado, a equipe comandada por Allan Barcellos, afinal, não tem mais chances da classificação para próxima fase da competição. O time, aliás, ocupa a 18ª posição, com apenas 17 pontos. São quatro jogos sem vitória, sendo três empates e uma derrota. Os garotos de Cotia, inclusive, buscam fechar com três pontos para aliviar o baixo desempenho na competição. O tricolor paulista, aliás, só se saiu melhor que Bragantino e Atlético-GO.

FLUMINENSE X SÃO PAULO

Brasileirão-Sub-20 2024 – 19ª rodada

Data-Hora: 21/8/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém (RJ)

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Davi Schuint, Gustavo Cintra, Léo Jance; Davi Melo, Fabinho, Dohmann, Arthur; Marlon e Enzo. Técnico: Rômulo Rodriguez.

SÃO PAULO: Luciano; Maik, Kauê, Andrade, Negrucci; Felipe, Faisal, Hugo, Ryan Francisco; Ferreira e Alves. Técnico: Allan Barcellos.