Fluminense x Grêmio, ao vivo, com a Voz do Esporte às 17h30

Nesta terça-feira (20/8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, o Fluminense recebe o Grêmio no jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Como na ida o Grêmio venceu por 2 a 1, o time gaúcho joga pelo empate para avançar de fase. Assim, quem passar enfrentará Atlético-MG ou San Lorenzo nas quartas. Este jogo terá transmissão da Voz do Esporte, que começa a sua jornada esportiva às 17h30 sob o comando de César Tavares, que também estará na narração.

Além de César Tavares, a cobertura da Voz do Esporte também conta com Paulo Carvalho nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir Fluminense X Grêmio com a emissora campeã do Prêmio Aceesp de 2023 como a melhor mídia digital esportiva.