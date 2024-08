Fluminense vence Grêmio nos pênaltis e avança às quartas da Libertadores

Gaúchos levam definição da vaga para as penalidades, mas Tricolor carioca leva a melhor no Maracanã

O Fluminense está classificado para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor carioca venceu o Grêmio por 2 a 1 no tempo regulamentar e a definição da vaga foi para os pênaltis, onde os donos da casa levaram a melhor na disputa (4 a 2), com duas defesas de Fábio. Além disso, Thiago Silva e Arias, ambos no primeiro tempo, marcaram pela primeira vez nesta edição da Liberta e anotaram os gols do Flu. Por outro lado, Gustavo Nunes garantiu ao menos as penalidades máximas para os gaúchos nesta terça-feira (20), mas não foi o suficiente para evitar a eliminação no Maracanã.

Dessa maneira, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo, da Argentina, para descobrir quem será o próximo adversário na Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Assim, quem vencer a partida avança às quartas, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida.

Outro destaque da partida, embora sem ter feito uma grande atuação, foi o meia Martinelli. Cria de Xerém, o zagueiro completou seu jogo de número 29 na Libertadores e se igualou a Fred como jogador com mais jogos pelo Flu na competição.