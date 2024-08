Fluminense informa que zagueiro Ignácio passará por cirurgia

O Fluminense ganhou novos desfalques na temporada. O zagueiro Ignácio, que já tinha lesão no menisco detectada, terá de passar por cirurgia no joelho esquerdo. Além disso, o clube também informou que o atacante Keno está fora do jogo contra o Grêmio, nesta terça-feira (20), pela Libertadores.

Titular contra o Corinthians, na última partida do Fluminense, no sábado (17), o zagueiro deixou o gramado no segundo tempo com dores no joelho. A lesão é a mesma de Diogo Barbosa. Sendo assim, ele ficará fora por pelo menos 50 dias. Já Keno entrou na etapa final contra o Timão, mas ficará fora contra o Grêmio por conta de dores na lombar, de acordo com o próprio Flu.

