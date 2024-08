Fluminense e Mano precisam quebrar jejum para seguir na Libertadores

Nesta terça-feira, a partir das 19h, no Maracanã, o Fluminense precisa vencer o Grêmio por, no mínimo, dois gols de diferença, no Maracanã, para avançar às oitavas de final da Libertadores. O tricolor carioca não consegue essa diferença de gols por muito tempo e precisa de resposta.

A última partida que o Fluminense conseguiu dois gols de diferença, afinal, foi pela terceira fase da Copa do Brasil em que venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, e garantiu a classificação. De lá para cá, o clube passou por 20 jogos e com mudança no comando técnico.