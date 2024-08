Fluminense defende invencibilidade de três anos, no Maracanã, pela Libertadores

Após o empate com o Corinthians pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Grêmio. O Tricolor defende uma invencibilidade de três anos sem perder no estádio pelo torneio continental.

O último revés do atual campeão, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1. Valencia e Edwin Cetre estufaram a rede, enquanto Abel Hernández descontou para o Tricolor. Desde então, foram nove vitórias e três empates, diante da torcida.