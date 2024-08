Flamengo x Internacional (Sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), pela 19ª e última rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo será na Gávea. O Rubro-Negro já está classificado para as quartas da competição. No entanto, busca terminar a primeira fase em primeiro lugar. O Colorado, por sua vez, não tem mais chances de avançar.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Internacional terá a transmissão da FlaTV.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de uma vitória fora de casa contra o Bragantino, que o deixou de vez na na briga pela liderança do campeonato. O Rubro-Negro é o atual segundo colocado, com 37 pontos. Dessa forma, precisa vencer e torcer para um tropeço do Palmeiras, que ocupa a primeira posição, com 38. A campanha do time carioca na competição, portanto, conta com 12 vitórias, um empate e cinco derrotas em 18 partidas.