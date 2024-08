Flamengo x Ferroviária (Brasileirão feminino): onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, às 15h, no Luso-Brasileiro, pela última rodada da primeira fase

Flamengo e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pelo último jogo da primeira fase do Brasileirão Feminino. A Ferrinha está invicta, na segunda colocação e, portanto, classificada para as quartas de final da competição. Por outro lado, o Rubro-Negro ocupa a nona posição, ou seja, está fora da zona de classificação e, por isso, entra em campo em busca da vaga.

Onde assistir

A partida não terá transmissão.

Como chega o Flamengo

O Flamengo entra em campo em busca da classificação para as quartas de final e precisa vencer. Além disso, precisa torcer para um tropeço do Bragantino ou Internacional. Na última rodada, empatou com o Kindermann por 1 a 1, fora de casa.