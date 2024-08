Flamengo decide jogo de volta pela Copa do Brasil no Maracanã; Marcos Braz comemora

“Pelo menos o Flamengo joga em casa o segundo jogo, sempre é importante estar do lado da força da torcida. Eu sempre gosto, por mais que aconteça qualquer coisa, é você disputar o segundo jogo em casa. Dentro da atmosfera, dentro do Maracanã, sempre é o mais importante”, disse.

Flamengo e Bahia são equipes que estão brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro está na quarta posição, com 41 pontos. O tricolor baiano, por sua vez, vem na sequência, com 38.

“Qualquer adversário que viesse nessa fase a gente sabe que seria muito difícil e obviamente que o Flamengo com o elenco que tem, com todo investimento que vem fazendo nos últimos anos, é um dos clubes que sempre entra como favorito. Então sem dúvida dois jogos muito difíceis”, afirmou.

No 1° turno do campeonato, o time carioca levou a melhor e venceu por 2 a 1 no Maracanã, com gols de Gerson e David Luiz. Everaldo, por sua vez, descontou para o Bahia.

Vale lembrar que o time baiano contratou Everton Ribeiro, que é um dos destaques da equipe na temporada. Ele foi capitão do Flamengo nas 11 conquistas do clube entre 2019 e 2022. Entre os troféus estão dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil.