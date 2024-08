Estêvão aposta no Allianz Parque para virada do Palmeiras contra o Botafogo

Nesta quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo se reencontram no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Derrotado no jogo de ida por 2 a 1, o Verdão concentra suas esperanças no atacante Estêvão para reverter o marcador e avançar no torneio continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último treino antes da ‘decisão’, o camisa 41 concedeu entrevista e falou sobre o ambiente que será criado no Allianz Parque para ajudar o elenco a manter vivo o sonho do tetracampeonato da maior competição de clubes da América.