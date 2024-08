Diretor do São Paulo fala sobre lesão de Ferreira e duelo contra o Galo

Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, revelou "estar atento ao mercado" a jornalistas após sorteio da Copa do Brasil

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou aos jornalistas após o sorteio da Copa do Brasil desta terça (20), na CBF, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento colocou o Tricolor paulista frente ao Atlético-MG nas quartas de final da competição.

Então, o diretor falou sobre o confronto, além de atualizar sobre a situação do meia-atacante Ferreira, que se lesionou contra o Palmeiras, no domingo (18). Para ele, o Tricolor está atento ao mercado, mas o “elenco robusto” pode ajudar a amenizar a ausência do jogador, que, segundo o próprio, ficará entre seis e oito semanas fora por lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda.

