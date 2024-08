Cristiano Ronaldo e Georgina têm acordo em caso de separação; veja curiosidades

Um dos casais mais badalados do mundo, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos há oito anos. Porém, cientes dos valores em torno do casamento, o português e a argentina possuem um acordo caso um dia se separem. Entre as decisões está o pagamento de uma pensão vitalícia para a modelo. A informação é da portuguesa TV Guia.

De acordo com o publicação, o jogador do Al Nassr arcaria com o valor de 100 mil euros (quase R$605 mil) por mês a Georgina. Além disso, a mansão do casal em Madrid, na Espanha, ficaria com a modelo.