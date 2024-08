Corinthians x Avaí/Kindermann (Brasileirão feminino): onde assistir e escalações

As já classificadas Brabas duelam com as rebaixadas catarinenses, nesta quarta, às 15h, na Fazendinha, pela última rodada da primeira fase

Em duelo de opostos, Corinthians e Avaí/Kindermann jogam, nesta quarta-feira, às 15h, na Fazendinha, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. As brabas já estão classificadas para as quartas de final, enquanto as adversárias estão rebaixadas na competição.

Corinthians e Ava/Kindermann se enfrentarão pela 14ª vez na tarde desta quarta-feira, tendo o Timão boa vantagem no confronto. Até aqui, as Brabas somam nove vitórias, três empates e foram superadas uma única vez. Em números de gols, as alvinegras balançaram as redes da equipe catarinense por 28 vezes e foram vazadas em nove oportunidades.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal GOAT (youtube) e TV Brasil (EBC).