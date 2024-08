Copa do Brasil: veja a repercussão do sorteio das quartas de final

A CBF realizou nesta terça-feira (20) o sorteio dos duelos das quartas de final da Copa do Brasil . Os confrontos entre Vasco e Athletico-PR, Atlético-MG e São Paulo, Flamengo e Bahia, além de Corinthians e Juventude mexeram com os torcedores nas redes sociais, que mostraram seus palpites assim que os jogos foram definidos.

Embora a expectativa fosse alta para os clássicos estaduais no mata-mata, os encontros acabaram não ocorrendo. Além disso, esse tipo de confronto só poderá acontecer na final da Copa do Brasil, já que Flamengo e Corinthians estão de um lado do chaveamento, enquanto Vasco e São Paulo estão do outro.

Veja algumas reações no X (antigo Twitter):