Comentarista combina entrevista com modelo do OnlyFans após ser flagrado vendo fotos sensuais ao vivo

Edwin Portal entrou em contato com Daniella Chavez, ex-affair de Cristiano Ronaldo, após momento constrangedor durante transmissão

Uma situação constrangedora tomou conta das mídias esportivas peruanas neste início de semana. Isso porque o comentarista do programa ”Grone Tribune”, Edwin Portal, estava vendo fotos sensuais quando acabou flagrado durante a transmissão. A modelo do OnlyFans, Daniella Chavez, depois concedeu uma entrevista ao comunicador para amenizar a situação.

Edwin contornou a situação logo depois da repercussão e entrou em contato Daniella Chavez para tentar uma entrevista. A chilena entrou na onda e acenou positivamente para uma participação no ”Grone Tribune”.

“Por favor, me salve disso. Você poderia nos dar uma entrevista?”, questionou Edwin à modelo do OnlyFans. Daniella prontamente minimizou o ocorrido: “Estarei em breve em entrevista, vamos ajudá-lo a passar? As coisas acontecem (risos)”.