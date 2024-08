Colo-Colo ganha de novo do Junior e avança na Libertadores

O Colo-Colo está nas quartas de final da Libertadores. Em visita ao Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano, os chilenos venceram de novo o time colombiano. Dessa vez, o placar foi de 2 a 1. Com o resultado, o clube de Santiago aguarda, na próxima fase, quem se classificar de River Plate e Talleres. Na ida, os bonaerenses venceram, em Córdoba, por 1 a 0.

Desde o início, a proposta do Cacique era ter a posse de bola e buscar espaços nas linhas avançadas do Junior. Algo que, em boa parte da etapa inicial, se mostrou mais efetivo do que as tentativas descordenadas do time anfitrião. E, na reta final do primeiro tempo, a solidez dos chilenos foi recompensada com 43 minutos e em grande estilo. Logo após a saída errada por parte do goleiro Santiago Mele, a bola bateu e voltou da defesa do Colo-Colo para Lucas Cepeda. Da intermediária, ele acertou um lindo chute para estufar as redes colombianas.