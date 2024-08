Champions: Lille vence Sparta Praha e se aproxima da fase de liga

Clube francês vence jogo de ida do playoff e pode perder até por um gol de diferença no duelo da volta que garante classificação

O Lille está muito próximo da fase de liga da Champions 2024/25, que será disputada em novo formato. O clube francês venceu o Slavia Praha, República Tcheca, por 2 a 0, nesta terça-feira (20), e abriu vantagem no playoff da competição, o último mata-mata antes do início da competição. Jonathan David e Edon Zhegrova, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória no Hainaut Stadium, na França.

Dessa maneira, o Lille pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, na próxima semana, dia 28 de agosto, na Eden Arena, na República Tcheca.

Por outro lado, o time da República Tcheca terá que vencer por ao menos dois gols de diferença, diante de seus torcedores, para sonhar com a classificação.