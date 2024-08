CBF anuncia Brasil x Peru no Mané Garrincha pela Eliminatórias

A CBF definiu, na tarde desta terça-feira (20), que Brasília será o palco do duelo entre Brasil e Peru, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece no dia 15 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

Dessa forma, as seleções se enfrentam pela 10ª rodada do torneio qualificatório para o Mundial de 2026. Antes disso, a seleção mede forças com Equador, no Couto Pereira, em Curitiba, Paraguai, em setembro, em Assunção, e Chile, fora de casa.