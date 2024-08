Cássio considera o gol de Alerrandro o mais bonito que já sofreu na carreira: ‘Não tenho dúvida’

Vitória e Cruzeiro ficaram no empate por 2 a 2, em jogo disputado na noite dessa segunda-feira, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Na noite desta segunda-feira (19), Vitória e Cruzeiro empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. O destaque da partida foi o gol do atacante Alerrandro, marcado ainda no primeiro tempo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O goleiro Cássio afirmou que esse foi o gol mais bonito que já sofreu.

“Confesso que ainda não vi o replay. Vou assistir com calma, mas não tenho dúvida de que foi o mais bonito. A dificuldade do lance, a forma como ele pegou na bola, foi notável. Ele teve um grande mérito, foi um belo gol”, declarou ao “Boleiragem” do “SporTV”. No lance, a bola foi lançada na entrada da área, e o zagueiro do Cruzeiro João Marcelo tentou afastá-la, mas jogou a bola para cima. De costas para o gol, Alerrandro fez uma bicicleta e marcou. “Aquela bola era difícil. Tentei adotar uma posição mais agressiva, achando que a bola passaria pelo primeiro zagueiro e eu teria uma chance contra o Alerrandro. João conseguiu desviar no primeiro momento, mas depois… (risos). Alerrandro acertou um grande chute. Não havia o que fazer, só aplaudir. Peguei a bola, joguei para o meio e tentei o empate. Mérito dele, foi um grande gol”, concluiu.